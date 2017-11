Six équipes en lice dans la 1ère édition de “Smart Agriculture Hackathon”

Six équipes d’étudiants tunisiens, dont l’âge varie entre 20 et 24 ans, sont en lice dans la première édition de “Smart Agriculture Hackathon” qui se tient du 31 octobre au 3 novembre 2017, en marge de la 13ème édition du SIAMAP.

Placée sous le thème “L’innovation au service de l’agriculture “, cette compétition de 72 heures de développement non stop, vise à concevoir des projets high tech dédiés au secteur agricole”, a expliqué Bilel Chaouachi, ingénieur de développement travaillant dans une société privée, ajoutant que la finalité est de faire profiter les agriculteurs des atouts des nouvelles technologies.

Ahmed Mezoughi, 2ème année ingénieur, a fait savoir que le projet de son équipe consiste à concevoir un mode de suivi à distance de cycle de vie des vaches laitières. Il s’agit de prévoir les maladies de ces vaches en prenant en considération le débit de leurs battements de cœurs, la température, l’humidité ambiante, ainsi que d’autres facteurs. Selon le jeune étudiant, cette application permet à l’éleveur d’améliorer la productivité de son bétail.

Souhaiel Sellami, étudiant à l’INSAT, a indiqué que le projet qu’il développe avec son équipe, consiste à mettre en place une solution de réservoir automatique. L’agriculteur serait en mesure de gérer à distance le réservoir d’eau dans son champs, de vérifier s’il existe des problèmes au niveau des circuits d’eau destinés à l’irrigation et aussi de prendre connaissance des données météorologiques.

Quant au projet développé par l’équipe de Mahdi Taghouti, étudiant à l’IHEC Carthage, il est voué essentiellement aux professionnels qui disposent d’entrepôts figorophiques.

Leur application consiste à installer des capteurs d’humidité et de températures, ce qui permet de suivre et de contrôler les conditions frigorophiques à distance. En cas d’anomalie, l’utilisateur reçoit immédiatement une alerte afin de réagir le plus rapidement possible.

Les six équipes doivent finaliser leurs projets et les déposer demain vendredi à midi, pour évaluation, sachant que la cérémonie de remise des prix est prévue pour le 5 janvier 2018.

Il est à noter que cette compétition est organisée à l’initiative du ministère des Technologies de la communication et de l’économie numérique, en collaboration avec l’association IoT Tunisia, spécialisée dans le développement des solutions de l’Internet des choses.