Youssef Chahed – SIAMAP : Il est impératif d’améliorer les revenus de l’agriculteur tunisien

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a souligné l’impératif de promouvoir la situation de l’agriculteur tunisien qui demeure l’élément le plus important de la politique agricole tunisienne et doit être au centre des réformes.

Il a indiqué, mardi, à l’ouverture de la 13ème édition du SIAMAP (31 octobre au 6 novembre 2017) au palais des expositions du Kram qu'” il faut développer le modèle agricole de développement qui a atteint ses limites”, ajoutant que le nouveau modèle devrait prendre en considération le facteur de l’amélioration des revenus de l’agriculteur tunisien et le développement de la productivité et de la rentabilité dans le secteur agricole, outre la conquête de nouveaux marchés et l’augmentation des exportations agricoles.

Chahed a ajouté que l’agriculture tunisienne a réalisé, depuis l’indépendance, plusieurs acquis en vue d’atteindre la sécurité alimentaire dans plusieurs secteurs et que le modèle de développement actuel a atteint ses limites ce qui impose sa révision.

Il a fait savoir que le projet de la loi des finances 2018 comporte plusieurs mesures au profit du secteur agricole dont l’activation du fonds des catastrophes naturelles qui impulsera le secteur agricole en Tunisie et rendra les agriculteurs plus confiants.

Le gouvernement, a-t-il assuré, soutient le secteur agricole à travers les encouragements et incitations offertes par la nouvelle loi de l’investissement qu’il a qualifié d'”audacieuse”.

Il a souligné que le secteur agricole pourrait réaliser des résultats respectables au niveau de la productivité, grâce aux mesures prises en sa faveur sur le moyen terme, estimant que la Tunisie reste un pays agricole par excellence.

Il a salué le rôle de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), en tant qu’organisation nationale et partenaire du Document de Carthage, dans l’encadrement des agriculteurs et la promotion du secteur.

Accompagné du président de l’UTAP et des ministres de l’agriculture et du commerce, le chef du gouvernement a auparavant visité les stands du salon en et iscuté avec les participants tunisiens et étrangers à ce salon.

Le salon a été également une occasion pour le chef du gouvernement de prendre connaissance des plus importantes productions agricoles tunisiennes.

Chahed a également assisté à un spectacle d’équitation de la cavalerie de l’armée nationale.