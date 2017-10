Transport aérien : Partager le savoir-faire pour des compagnies africaines plus compétitives

“Il est fondamental pour les pays africains de consolider les relations sud-sud et de partager leur savoir-faire afin d’améliorer leurs performances économiques et la compétitivité des compagnies aériennes africaines”, a avancé le ministre du Transport, Radhouane Ayara.

Il a souligné, mardi, à l’occasion de la réunion des directeurs techniques des compagnies africains, tenue pour la première fois, à Tunis, à l’initiative de TUNISAIR TECHNICS et en collaboration avec Africain Aviation (promoteur de l’aviation en Afrique) que le renforcement de la connectivité avec le continent africain demeure un axe prioritaire dans le secteur du transport, notamment aérien.

Et d’ajouter que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du plan de développement de la Tunisie pour la periode 2016-2020 visant à renforcer la coopération avec les pays du continent africain et développer davantage les relations et les échanges économiques et culturels.

Cet événement se propose, également, d’établir une base de données des capacités des compagnies africaines en matière de maintenance aéraunautique et de promouvoir les sources d’approvisionnement.

Le ministre a fait savoir que “Tunisair Technics”, filiale de TUNISAIR, envisage, selon son programme de développement de la maintenance aéronautique, de développer ses expertises sur le marché africain en proposant des services aux compagnies opérant en Afrique et en particulier en Afrique de l’Ouest.

De son côté, le PDG de la compagnie aérienne TUNISIAR, Elyes Mnakbi a souligné que cette réunion permet à la société ” TUNISIAR TECHNICS ” de promouvoir ses services, d’autant qu’elle est actuellement en période de restructuration et de modernisation visant l’excellence dans le domaine de la maintenance aéronautique.

La société dispose, par ailleurs, d’un centre de formation, récemment mis en place et exploité en partenariat avec Airbus.

“Ce centre qui est doté d’une infrastructure performante, d’une main d’œuvre qualifiée et des certifications de niveau international, offre des services de maintenance et de réparation aéronautique (MRO) attractifs pour les compagnies africaines”, a-t-il fait remarquer.

Pour le président d’AFRICAIN AVIATION, Nick Fadugba Fraes la réunion des directeurs techniques des compagnies africaines constitue une opportunité pour promouvoir la coopération en Afrique, à travers la maintenance et l’entretien des flottes des compagnies aréiiennes.

I Et de poursuivre que les compagnies aériennes doivent travailler ensemble et coopérer pour réaliser des joint-ventures (projets mixtes) et des projets gagnants-gagnants.

“Nous n’avons pas besoin de réparer nos avions en Europe si nous pouvons diriger vers la Tunisie ou le Caire” a-t-il dit.