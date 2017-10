Néziha Laabidi participe, en Roumanie, à la conférence des femmes de la Francophonie

La ministre des Affaires de la femme, de la famille et de l’enfance, Néziha Laabidi, représentera, les 1er et 2 novembre, la Tunisie aux travaux de la conférence des femmes de la Francophonie prévue à Bucarest en Roumanie, indique un communiqué du ministère de la Femme rendu public mardi.

Cette conférence de deux jours sera une occasion pour aborder la question de partenariat et examiner les moyens d’accompagnement et de sensibilisation afin de consolider les droits de la femme notamment en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Trois axes thématiques seront abordés lors de cette conférence à savoir droits des femmes et accès au marché du travail, innovation et entrepreneuriat féminin, et le leadership des femmes la gouvernance économique, selon le communiqué.