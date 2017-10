La FIPA organise une rencontre de presse sur le “Tunisia Investment Forum”

L’Agence de promotion de l’investissement (FIPA) organise à son siège, mardi 31 octobre, une rencontre avec les journalistes de la place au sujet de la tenue de “Tunisia Investment Forum” (TIF), prévue les 9 et 10 novembre 2017 à Tunis. A l’ordre du jour: les évolutions enregistrées par le TIF et les objectifs de l’édition 2017.

Devenu bisannuel depuis 2015 dans une périodicité bisannuelle, le “Tunisia Investment Forum” confirme sa notoriété, car l’édition de 2017 s’annonce prometteuse en termes du nombre de participants et de sujets qui seront abordés.

Cette édition s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour consolider davantage l’attractivité du site Tunisie avec un programme riche, des panels et workshops en phase avec l’actualité économique, la participation de décideurs, experts et représentants d’organisations internationales autour de discussions sur le climat d’investissement et les opportunités d’affaires qu’offre la Tunisie.