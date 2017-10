Des jeunes talents tunisiens à “l’école des technologies” de Huawei

Huawei Tunisie a organisé, le jeudi 26 octobre, en collaboration avec le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, la cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants du programme «Tunisian Seeds For The Future» au siège dudit ministère.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Mohamed Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Bian Yanhua, ambassadeur de la Chine à Tunis, Saeed Xia Guohuan, directeur général de Huawei Tunisie, et Adnane Ben Halima, directeur général adjoint de Huawei Tunisie.

A noter que ce programme a été lancé par la société Huawei pour promouvoir le développement de jeunes talents tunisiens.

Le programme Tunisian Seeds For The Future s’est déroulé en Chine, en juillet 2017, avec la participation d’une dizaine d’étudiants ingénieurs en Technologie de l’Information et de la Communication (TIC).

A cette occasion, Saeed Xia Guohuan, a souligné que «ce programme est organisé par Huawei en faveur des jeunes talents TIC dans le monde, qui a été lancé pour la première fois en Thaïlande en 2008. À fin 2016, il a été mis en œuvre dans 96 pays sur les cinq continents, bénéficiant à plus de 30.000 étudiants issus de plus de 280 universités».

Il a ajouté qu’il vise à développer les talents locaux liés aux TIC. Jusqu’ici, une vingtaine de chefs d’Etat (parmi eux les présidents autrichien et portugais et le roi des Belges) et une cinquantaine de chefs de gouvernement ont honoré les événements relatifs à ce programme.

«Nous sommes les graines de la Tunisie et Huawei a pris l’initiative et nous a fourni une opportunité pour développer notre savoir en matière de TIC à travers un séjour culturel et scientifique en Chine», a déclaré Aziz Gayes, représentant des étudiants.

Mohamed Anouar Maarouf n’a pas manqué de saluer le travail fourni par les jeunes talents tunisiens en Chine qui ont honoré l’image de la Tunisie. «C’est une bonne opportunité pour ces jeunes de découvrir la Chine et d’apprendre de nouvelles technologies de Huawei, technologies innovantes, développées par la société et différentes de celles qu’ils ont apprises à l’université, pour que nos élèves développent leurs compétences dans ces nouvelles technologies», a indiqué Maarouf.

Pour sa part, Bian Yanhua dira qu’avec la participation d’excellentes entreprises chinoises comme Huawei, la coopération économique et technique entre les deux pays va connaître un développement remarquable.