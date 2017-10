Tunisie  : Lancement d’une plateforme digitale pour les jeunes à la recherche d’emploi

L’association FACE Tunisie a annoncé le lancement d’un projet destiné aux jeunes chercheurs d’emploi intitulé «Le CV-Vidéo – Face à l’emploi» qui permet aux candidats la réalisation de leurs CV-Vidéos, en tant que nouveaux outils modernes de présentation pour un meilleur accès à l’emploi.

Le projet consiste à développer une interface tunisienne intégrée dans une plateforme web française de la Fondation FACE “Agir Contre l’Exclusion“ visant à mettre en relation les demandeurs d’emplois en Tunisie avec les entreprises qui recrutent, sur le double plan national et international.

www.facealemploi.tv est une plateforme digitale pour la diversité et l’égalité des chances. Elle est lancée notamment au profit des jeunes dans les régions les plus éloignées et qui n’accèdent pas facilement aux opportunités d’emploi. La réalisation d’un CV vidéo diffusé sur cette plateforme les aidera à se présenter et à se connecter avec les employeurs, sans obligation de déplacement pour une première entrevue.

Le CV-Vidéo est un format succinct qui aide les candidats à centrer leurs présentations sur l’essentiel de leurs qualités, professionnelles et personnelles, en seulement 45 secondes à une minute, et de passer des messages clairs et rapides à travers le regard, la gestuelle, la voix et le sourire.

D’après Zahra Ben Nasr, présidente de l’association FACE Tunisie, «la vidéo est une manière plus humanisée de la démarche de demande d’emploi. Dans un monde de plus en plus connecté, les nouvelles technologies créent de nouvelles opportunités et peuvent aider à établir l’égalité des chances et à remédier à la dispersion géographique des demandeurs d’emploi».

L’association FACE Tunisie appelle les jeunes diplômés en situation de chômage à s’inscrire dans cette nouvelle plateforme et à participer aux diverses sessions d’information, de coaching et d’accompagnement prévues en vue de produire et de poster quelque 400 CV-Vidéos tunisiens dans les mois à venir.

Les initiateurs du projet Le CV-Vidéo – Face à l’emploi sont aussi en train de mobiliser les acteurs d’emploi et les entreprises tunisiennes afin d’utiliser la plateforme pour la diffusion de leurs offres d’emploi et pour la sélection des candidats, selon leurs priorités et besoins. Des conventions de partenariat avec des entreprises et des acteurs institutionnels seront ainsi signées en vue de consolider l’échange et l’engagement pour une meilleure employabilité à travers ce projet social à but non lucratif.

Il est à rappeler qu’une journée d’information et de pré-lancement a eu lieu samedi 21 octobre 2017 à Tunis, où une centaine de candidats, de chefs d’entreprises, d’experts et de responsables RH ont été mobilisés pour discuter des opportunités offertes par ce projet dans le cadre d’ateliers d’orientation, d’accompagnement et de coaching. Une convention de partenariat entre FACE Tunisie et Smart Technology a été signée lors de cette journée.

Les premiers candidats bénéficiaires retenus passeront à une prochaine étape d’enregistrement de leurs CV sous forme de vidéos, avec l’appui logistique et le coaching spécialisé des experts de l’association FACE Tunisie.

Pour plus d’informations: contact.facetunisie@fondationface.org