L’Etat récupère 18 Ha de terres domaniales à Bizerte et Béja

Les services de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Bizerte ont récupéré une terre domaniale agricole d’une superficie d’un hectare, située à la Cité El Mouasker, dans la délégation de Sejnane et comprenant des oliviers, des grandes cultures, deux hangars et une salle des fêtes.

Pour leur part, les services de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Béja ont eux aussi récupéré une terre domaniale agricole d’une superficie de 17 hectares, dans la zone de Marzouga, à Goubellat.

Ces terrains ont été récupérés suite à l’exécution de décisions d’évacuation émanant des gouverneurs des deux gouvernorats, et en coordination avec les autorités sécuritaires. Ils ont été remis aux services des directions régionales des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Bizerte et Béja, indique un communiqué du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières.

L’opération de récupération des domaines de l’Etat s’inscrit dans le cadre de l’approche du gouvernement d’union nationale visant à faire face aux dépassements enregistrés sur le domaine public. Cette approche a permis, jusque-là, de récupérer plus de 20.000 hectares de terres domaniales.