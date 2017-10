500 exposants venus de 36 pays attendus au SIAMAP 2017

La 13ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP 2017), qui se tiendra du 31 octobre au 05 novembre 2017 au Parc des expositions du Kram, compte accueillir quelque 500 exposants et plusieurs centaines de visiteurs, a déclaré, jeudi 26 octobre, Abdelmajid Zar, président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), organisatrice de la manifestation.

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’organisation agricole, Zar a souligné que cette nouvelle édition, qui accueillera la Turquie en tant qu’invitée d’honneur, présentera un programme riche s’articulant autour du partage des résultats, des recherches et des expériences.

SIAMAP constitue la vitrine de l’agriculture tunisienne appelée à relever les défis de la productivité et du rendement ainsi qu’à valoriser le travail de la femme agricultrice qui représente 65% de la main-d’œuvre agricole en Tunisie, a-t-il encore indiqué.

Pour le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taïeb, ce Salon reflète la volonté et la capacité de tous les intervenants dans le secteur à travailler ensemble, afin de mettre en exergue l’image de l’agriculture tunisienne et d’améliorer sa performance.

Cette manifestation qui regroupera tout le monde agricole, constituera une occasion pour présenter la nouvelle loi de l’investissement qui comporte plusieurs incitations au profit du secteur agricole, a-t-il encore fait savoir.

Plus de 19 mille mètres carrés de surface d’exposition

Pour cette nouvelle édition, la surface totale du salon sera de 19 mille mètres carrés repartie sur 3 halls. 3.500 m2 seront consacrés au pavillon élevage, 7 mille m2 au machinisme agricole, 5 mille m2 à la pêche et aux exposants internationaux, en plus de 3.500 m2 d’exposition en extérieur, a précisé Ines Ben Saad Nagara, membre du bureau exécutif de l’UTAP et présidente de la nouvelle édition de SIAMAP 2017.

Dans une déclaration aux médias, la responsable a ajouté que 36 pays représentant l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique participeront à cette manifestation.

Et d’ajouter que le Salon sera reparti sur trois principaux pavillons, à savoir le pavillon machinisme et agrofourniture, le pavillon international et pêche et celui réservé à l’élevage.

Agriculture connectée

Cette année, une part importante de la 13ème édition du SIAMAP sera consacrée à l’agriculture numérique. En effet, les organisateurs ont prévu un espace qui permettra d’organiser un concours de la meilleure application informatique dans le secteur de l’agriculture et de la pêche “Smart Agriculture Hackathon”. Il s’agit d’un Challenge de 72 heures, ayant pour objectif de développer des solutions informatiques qui répondent aux problématiques des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture outre la gestion des ressources hydrauliques et le contrôle des réserves en eau moyennant l’utilisation des photos satellites, l’optimisation de la distribution des eaux (dans les canaux de distribution, irrigation agricole…) et l’élevage en plus du suivi du cycle de vie de bétail et l’alimentation animale.

Femme agricultrice : acteur incontournable

SIAMAP 2017 consacre une place de choix à la femme agricultrice. Un espace mettant en évidence les diverses activités, les projets pilotes comme la manipulation des produits de terroir et la première transformation des produits agricoles, sera aménagé au sein du Salon. Cet espace présentera surtout des produits de terroirs suivant les spécificités des différentes régions du pays.

Un forum sera organisé sur le thème “la femme agricultrice africaine : actrices autonomes dans l’économie”, sera organisé dans le cadre du SIAMAP en coopération avec l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).