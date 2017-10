Réunion à Tunis de la Commission consulaire tuniso-libyenne

La Commission consulaire tuniso-libyenne s’est réunie les 23 et 24 octobre 2017 au siège du ministère des Affaires étrangères. Elle a porté sur les questions à caractère consulaire visant à identifier des solutions concrètes pour améliorer les conditions de séjour, de circulation et de transit des citoyens des deux pays.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, cette réunion constitue une étape importante sur la voie du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines vitaux après une interruption qui a duré depuis 2010.

La commission a élaboré une série de recommandations qui ont été incluses dans le procès verbal signé par le directeur général des Affaires consulaires Mohamed Ali Nafti et son homologue libyen El bey Mohamed Béchir.

Les deux parties se sont engagées à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de transit via les points de passage frontaliers terrestres, élaborer une approche commune afin de développer les régions frontalières limitrophes, particulièrement au niveau du poste frontalier de Ras Jédir et Dehiba, et assurer la sécurité des citoyens des deux pays, a indiqué la même source.

Il a été, également, convenu de faciliter et de sécuriser la circulation, de veiller à la reprise du trafic par voie aérienne, maritime et terrestre entre les deux pays de façon régulière, et d’assurer la coordination dans les postes frontaliers entre les services douaniers.

La réunion de la commission tuniso-libyenne s’inscrit dans le cadre de l’organisation de réunions sectorielles entre les deux pays dans tous les domaines, en préparation de la réunion de la haute commission mixte tuniso-libyenne prévue avant fin 2017. Elle s’inscrit également dans le cadre de la mise en application des accords convenus entre le chef du gouvernement Youssef Chahed et le président du conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale Fayez Sarraj lors de la visite officielle qu’avait effectuée ce dernier en Tunisie le 7 août 2017.