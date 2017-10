L’UTICA et des représentants de la BERD discutent de la situation économique de la Tunisie

Les dirigeants de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) ont eu une réunion, mardi 24 octobre 2017, avec une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Cette rencontre, coprésidée par Wided Bouchamaoui (présidente de l’UTICA) et Frans Weekers (responsable à la Banque), a permis d’aborder des questions relatives à la situation économique en Tunisie et au développement du partenariat entre la Banque et la Tunisie, en général, et avec le secteur privé, en particulier.

La vision du secteur privé sur le programme de coopération avec la BERD et sur son rôle dans le développement économique été discutée par les deux parties qui ont mis l’accent sur l’importance de la participation renforcée du secteur privé dans l’économie nationale.

En outre, les volets promotion de l’investissement, fiscalité, législation des PPP en Tunisie et la lutte contre l’économie informelle ont également été abordés.

Le représentant de la BERD a réaffirmé la politique de l’institution visant le renforcement de la coopération avec le secteur privé, précisant que la plus grande partie de l’appui et de l’assistance de la Banque est destinée à ce secteur qui constitue le point focal de l’activité de la banque.

Quant à Bouchamaoui, elle a souligné l’importance des acquis réalisés par la Tunisie après sa révolution, notamment en matière de droits de l’Homme et de libertés publiques grâce à sa transition démocratique.

Cependant, la réussite de cette transition reste tributaire de la réussite de la transition économique, pense la présidente de l’UTICA, assurant que beaucoup reste à faire pour créer des emplois -et donc réduire le nombre des chômeurs notamment parmi les jeunes-, relancer la croissance et promouvoir les investissements.

Aujourd’hui, la situation difficile que traverse l’économie tunisienne nécessite que toutes les parties travaillent ensemble, se concertent et se focalisent sur les questions économiques, particulièrement sur les reformes à engager.

D’ailleurs, l’UTICA, en tant que force nationale de propositions et de suggestions, a soumis au gouvernement sa vision et ses propositions et sur ce qui doit être fait pour sortir l’économie tunisienne de cette situation difficile, soulignera Bouchamaoui. Il faut relancer la confiance, redresser l’économie, donner l’espoir aux jeunes et proposer aux Tunisiens un projet de reconstruction du pays pour les faire croire en un avenir meilleur.

L’unique solution pour sortir de cette crise reste l’initiative privée, l’innovation et l’internationalisation de l’économie, affirme la présidente de l’UTICA, soulignant que, pour la réussite de ce projet de société, il est nécessaire de garantir une stabilité politique, sociale et fiscale.