Tozeur : Travaux d’extension du circuit touristique “Les Cascades” à Tamaghza

Des travaux d’extension ont été menés au niveau du circuit touristique “Les Cascades” à Tamaghza moyennant 85 mille dinars, dans le cadre du Projet de gestion durable des systèmes oasiens, financé par la Banque mondiale.

Les travaux réalisés par la Chambre de développement du tourisme oasien et saharien, à Tozeur, ont permis l’extension et l’aménagement du restaurant, du café et des boutiques d’artisanat installés sur le parcours du circuit touristique.

Le projet a permis de créer six emplois permanents et de promouvoir l’artisanat local grâce au dynamisme qu’il a créé.