PLF 2018 : L’UTICA exprime son désaccord concernant certaines mesures

Le conseil d’administration de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), a exprimé son mécontentement de certains textes et dispositions inscrits dans le projet de loi de finances pour l’année 2018. La centrale patronale souligne que ces dispositions alourdiront davantage les charges supportées par les entreprises organisées avec des taxes additionnelles, des contributions sociales élevées, estimant que la pression fiscale très importante, aura un impact négatif sur la compétitivité des sociétés, sur l’investissement et la création de nouveaux emplois.

Dans un communiqué publié, vendredi, à l’issue de sa réunion tenue, jeudi à Tunis, le conseil souligne que le contenu du projet aura un impact sur la pérennité des entreprises économiques et menacera leur stabilité. ” Ces mesures, précise encore la même source, n’ont pas pris en considération les propositions et les recommandations de l’UTICA relatives à l’investissement, l’emploi et l’amélioration du climat d’affaire, ainsi que la mise en place d’une stratégie de sauvetage économique”.

Le conseil d’administration de l’UTICA est composé des membres du bureau exécutif national et des présidents des Unions régionales ainsi que les présidents des fédérations sectorielles.