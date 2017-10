Tunisie : Des voitures hors de prix

Avec la chute du dinar face à l’euro et au dollar, les prix des voitures neuves ont augmenté en Tunisie de 22% à 26% entre 2016 et 2017, affirme la Chambre syndicale des concessionnaires et des constructeurs automobiles dans un communiqué.

Pour l’année 2018, on s’attend à une accélération de la flambée des prix des voitures sous l’effet des nouvelles taxes prévues dans le projet de loi de finances pour la gestion 2018, avec une augmentation moyenne des droits de consommation de 25%, de l’augmentation des droits de douanes de 10 à 15% et l’augmentation de la TVA.

Dans son communiqué la chambre rappelle que la pression fiscale sur les coûts des véhicules dépasse aujourd’hui les 50%.