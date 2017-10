Tenue du Forum tuniso-arabe de l’investissement touristique

La première édition du Forum tuniso-arabe de l’investissement touristique se tiendra jeudi et se poursuivra jusqu’à vendredi, en présence de plus de 400 experts et spécialistes dans le domaine du tourisme, notamment des responsables de l’Organisation arabe du tourisme (OAT) qui prévoit des investissements en matière de tourisme dans la région de plus de 300 milliards de dollars, en 2020, et l’attrait de 195 millions de touristes en 2030.

Ce forum intervient parallèlement à la reprise du secteur du tourisme après sa régression, durant des années à cause des actes de terrorisme perpétrés dans des sites touristiques (Bardo et Sousse). Le secteur a ainsi réalisé des recettes de l’ordre de 1,913 milliard de Dinars (728 millions d’euros), au cours des huit premiers mois de 2017, contre des recettes estimées à 3,522 milliards de dinars en 2010.

Ce forum, que la Tunisie abrite pour la première fois, sera une occasion pour débattre de la situation de l’investissement touristique en Tunisie, des principaux projets réalisables au cours de la prochaine période, des financements et du développement d’un tourisme durable.

Ces interventions seront animées par la ministre du tourisme, des responsables de l’OMT, des représentants des structures professionnelles du tourisme (FTH et FTAV), de la BCT (Banque centrale de Tunisie), et de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).