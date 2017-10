Kébili : Appel à la création d’un observatoire régional des dattes

Les participants à la séance de travail, tenue mardi 17 octobre au siège du gouvernorat de Kébili et consacrée au suivi des préparatifs de la saison de cueillette des dattes, ont appelé à la mise en place d’un plan pour la promotion du secteur et à la création d’un observatoire régional des dattes.

Le président de l’Union régionale des agriculteurs, Taoufik Toumi, a souligné l’importance de mettre en place une base de données en ligne et actualisée, utile aux agriculteurs et exportateurs pour s’informer des chiffres et du rendement du secteur chaque saison à Kébili. Il a également exhorté les agriculteurs à signer des contrats-production pour assurer une meilleure récolte.

De son côté, le président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (URICA), Abdallah Mkacher, a mis l’accent sur la nécessité de l’intervention de l’Etat pour aider à financer l’achat des moustiquaires et pesticides nécessaires pour la protection des dattes et à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs et les propriétaires des unités de collecte et de stockage des dattes.

Selon les données présentées, lors de cette réunion, la récolte des dattes à Kébili devra dépasser cette année 200 mille tonnes dont 186 mille tonnes de variété ” Nour “, estiment les autorités régionales.