BTE : Vente d’un bloc unique d’actions représentant 77,78% du capital

La participation de l’Etat tunisien dans le capital de la BTE (Banque de Tunisie et des Emirats) sera cédée dans le cadre de la vente d’un bloc unique d’actions représentant 77, 78 % (soit 100 % des droits de vote) englobant également la participation de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), soit une part de 38,89% pour chaque actionnaire cédant, annonce la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) sur son site.

Contacté par l’agence TAP Seifallah Ben Kahia, responsable trésorerie à la BTE, a indiqué que la procédure de cession durera entre six mois et un an, avec au programme le lancement d’un appel d’offre par l’intermédiaire d’une banque d’affaires. Cette cession a été autorisée par la Commission d’Assainissement et de Restructuration des Entreprises à Participations Publiques (CAREPP), réunie le 11 août 2017. La BTE informera régulièrement, le public de l’évolution de ladite opération de cession, selon le site de la bourse .

Dans le cadre de cette opération, les détenteurs d’actions à dividendes prioritaires sans droit de vote composant le reste du capital de la BTE et représentant 22,22 % dudit capital, pourront, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, proposer leurs titres à la vente, selon les modalités qui leur seront communiquées en temps opportun, précise la bourse.

En 2016, la BTE a dégagé un bénéfice net de 938 mille dinars contre 1,6 MTND en 2015, soit une baisse de 43,6%, d’après les données publiées par Mena capital partners.