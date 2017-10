Médenine : 74 marins-pêcheurs dans les zones littorales frontalière ont bénéficié de 437 mille dinars

Soixante-quatorze marins-pêcheurs, à Zarzis et Djerba-Houmt Souk, ont bénéficié de petits crédits d’une valeur globale de 437 mille dinars. La première tranche de ces crédits a été distribuée, en juin 2017, à des marins-pêcheurs à Ajim, El Grin et Hassi Jerbi pour l’acquisition de moteurs et de filets, ainsi que pour la maintenance des barques.

Cette action a été précédée d’une formation en création de projet et en gestion financière et administrative.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet de partenariat tuniso-italien “NEMO 2” pour le développement des zones littorales frontalières, à Médenine, en vue d’améliorer l’infrastructure, de valoriser les produits de la mer et d’encourager la pêche artisanale.