Agriculture : Les pommes de terre allemandes se cultivent bien en Tunisie

La saison de récolte de pommes de terre de variété allemande cultivée dans les hauteurs du Kef et de Kasserine dans le cadre d’un projet tuniso-allemand vient de démarrer.

Ces pommes de terre, dénommées “Pomme de terre 5ème gamme”, sont une variété délicieuse à la peau lisse et au goût légèrement sucré. Pour la consommer, il n’est pas nécessaire de l’éplucher. Elle nécessite simplement un lavage/rinçage avant utilisation en cuisine et prête à consommer pasteurisée ou stérilisée.

Selon un expert en agriculture, la culture de pommes de terre allemandes à Sraouertène (gouvernorat du Kef) est une expérience réussie. Les résultats se révèlent prometteurs surtout que le rendement moyen de cette variété oscille entre 25 et 35 tonnes par hectare.

D’après le Commissariat régional au développement agricole au Kef, 35 ha à Sraouertène ont été consacrés à la culture de pommes de terre allemandes, une activité en expansion dans la région qui devrait atteindre les 1000 ha à l’horizon 2020.

Des expériences pilotes de culture de pommes de terre allemandes ont déjà été réalisées à Sakiet Sidi Youssef, Touiref et Sers où plusieurs périmètres agricoles ont été ensemencés avec cette variété qui devra être implantée au mois de juin contrairement à la pomme de terre locale qui est cultivée aux mois de mars et août. Ce qui permettra de couvrir les besoins de pays en pomme de terre pendant les saisons d’automne et d’hiver, selon la même source.