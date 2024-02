Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a déclaré que le Centre national des sciences et technologies nucléaires (CNSTN) joue un rôle important dans l’impulsion des secteurs de l’agriculture et de la santé, lors de la journée d’études organisée par les ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche sur l’adaptation aux changements climatiques et la lutte contre la pénurie d’eau.

Le ministre a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP que le CNSTN, qui est sous la tutelle du ministère et dont la création remonte à 1993, oeuvre, à travers les différentes études et activités réalisées, à promouvoir le développement socio-économique, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la santé, soulignant à cet égard que ce centre a stérilisé plus de 60 millions de bavettes dans le cadre de son soutien aux efforts du ministère de la Santé pendant la pandémie du Covid-19.

Pour rappel, la Tunisie fait partie des premiers pays en développement à miser sur les avantages des utilisations pacifiques de l’énergie et des technologies nucléaires, puisqu’elle est Etat membre de l’AIEA depuis 1957 et figure parmi les premiers pays à planifier et à lancer les études nécessaires pour le dessalement de l’eau de mer à l’aide de l’énergie nucléaire.