Tunisie : Les membres de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité rencontre le ministre de la Justice

Ghazi Jribi, le ministre de la Justice, a eu un entretien avec des membres de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité à propos de la nécessité de réviser certaines lois de manière à renforcer la protection des droits individuels et des droits de l’Homme et promouvoir le système juridique et législatif.

C’est ce qu’a affirmé Slaheddine Jourchi, membre de ladite Commission, vendredi 13 octobre, pour qui la rencontre avec le ministre a été “très positive”, et que les deux parties ont convenu de la nécessité de réduire les entraves portant atteinte aux libertés individuelles, à travers notamment le révision des lois relatives aux prisons.

Il a également été question au cours de cet entretien de l’importance d’œuvrer à l’adéquation de plusieurs textes de lois avec les dispositions de la Constitution et autres conventions internationales ratifiées par la Tunisie.

Selon Jourchi, les membres de la Commission ont convenu avec le ministre de se concerter sur toutes les lois portant sur les droits humains et d’avoir accès à toutes les données dans ce domaine.

Il est à rappeler que, dans son discours à l’occasion de la Fête nationale de la femme, le 13 août 2017, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, avait annoncé la création de cette commission afin de déterminer les réformes à mettre en place qui ne soient pas contraires aux traditions et mœurs islamiques.

Lire: La proposition de Caïd Essebsi sur l’égalité homme-femme en matière d’héritage met à nu les partis rétrogrades

Cette commission a donc pour mission d’élaborer un rapport sur les réformes inhérentes aux libertés individuelles et de l’égalité conformément aux dispositions de la Constitution de 2014, aux standards internationaux en matière des droits de l’Homme et aux orientations contemporaines dans le domaine des libertés et de l’égalité.

A noter que la Commission des libertés individuelles et de l’égalité est composée de 9 membres: Bochra Belhaj Hmida (présidente de la Commission), Abdelmajid Charfi, Slim Loghmani, Slaheddine Jourchi, Salwa Hamrouni, Dorra Bouchoucha, Malek Ghazouani, Ikbel Gharbi et Karim Bouzouita.

Articles en relation:

Tunisie : L’égalité homme-femme dans l’héritage, quel impact sur l’économie?

Le CREDIF présente les résultats d’une étude sur l’égalité homme-femme dans la gouvernance locale

L’égalité homme-femme passera par l’autonomisation politique et économique des femmes

Journées de l’Europe : Plus de moyens en faveur de l’égalité homme-Femme en Tunisie

Emploi : La Tunisie loin des standards mondiaux d’égalité homme/femme sur le marché du travail

Entrepreneuriat féminin : La Tunisie parmi les champions du monde de l’égalité homme-femme