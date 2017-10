Le PM burkinabé visite le Centre sectoriel de formation aux arts graphiques de l’Ariana

Le Premier ministre burkinabé, Paul Kaba Thiéba, actuellement, en visite en Tunisie à l’occasion de la tenue de les 5 et 6 octobre 2017 des ” Rencontres Africa 2017 “, s’est rendu, jeudi, au centre sectoriel de formation aux Arts Graphiques de l’Ariana.

Le premier ministre burkinabé qui était accompagné du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Fawzi Abderrahmène, a pris connaissance de l’activité de cet établissement qui fait partie des plus importants centre de formation sectorielle en Tunisie avec 500 apprenants environ dans les spécialités ayant trait aux travaux d’impression, à la scénographie et aux multimédias.

Paul Kaba Thiéba a, à cette occasion, salué les moyens et les techniques d’apprentissage évoluées dont dispose le centre, mettant l’accent sur l’importance de la formation dans le renforcement de l’économie, notamment, la formation en fonction des besoins du marché de l’emploi.

De son côté, le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Fawzi Abderrahmène a présenté au premier ministre burkinabé un aperçu des domaines de formation en Tunisie et des programmes de développement du secteur à travers l’amélioration de l’infrastructure et la formation dans des spécialités prometteuses.