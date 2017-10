A l’occasion de la tenue à Tunis (5 octobre 2017) du Haut Conseil de Coopération tuniso-français avec la participation d’Edouard Philippe, premier ministre Français et Youssef Chahed chef du gouvernement tunisien, l’Agence Française de Développement (AFD) a confirmé son engagement en faveur de l’emploi, de la formation Professionnelle, de la croissance et du développement, avec un plan de soutien de 1,2 milliard d’euros sur la période 2016-2020.

A cette occasion des conventions de financements de projets soutenus par l’AFD ont, ainsi été signées, pour un montant de 92,3 millions d’euros.

Les deux chefs du Gouvernement ont salué la signature de la lettre d’intention formalisant le soutien de l’AFD à la réforme de la gouvernance des entreprises publiques ainsi que celle signée entre l’AFD et les Caisses des Dépôts et Consignations française et tunisienne en soutien à l’innovation et aux start-up, déclinaison du protocole d’accord conclu entre les trois institutions lors du Forum mondial des CDC, le 22 septembre 2017.

Les deux chefs de Gouvernement sont convenus de soutenir les secteurs porteurs et à forte valeur ajoutée et d’orienter la coopération vers les PME innovantes et les startups et de mettre en place, compte tenu des difficultés conjoncturelles, des mécanismes financiers de soutien aux PME.