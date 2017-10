Tunisie : Importateurs de produits cosmétiques et jouets d’enfants, ceci vous intéresse

Le ministère du Commerce a informé tous les importateurs de produits cosmétiques, jeux d’enfants et de matériel scolaire à présenter un document certifiant la vente libre dans les pays industrialisés et prouvant la conformité du produit aux normes et remis par les autorités spécialisées parmi les documents composant le dossier d’importation auprès des services de contrôle technique du ministère, lors de l’importation.

Cette mesure, précise le ministère dans un communiqué publié jeudi 5 octobre, s’inscrit dans le cadre de la protection de la santé du consommateur et la lutte contre l’importation de produits ne répondant pas aux normes.

L’entrée en vigueur de cette décision est fixée à partir du 30 octobre 2017.