BCE pose la première pierre du Mall of Sousse

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a procédé, mercredi 4 octobre 2017, à Kalâa Kebira, à la pose de la première pierre annonçant le lancement officiel des travaux de construction du Centre commercial «Mall of Sousse» dont le maître d’ouvrage est la société «Malls of Tunisia».

C’est en présence de plusieurs ministres, députés et responsables nationaux et régionaux, de nombreux représentants et partenaires du projet, que la cérémonie a eu lieu.

Situé à 5 mn de Sousse, 20 mn de Monastir, 30 mn de Kairouan, 45 mn de Nabeul et 1h30 de Sfax, Mall Of Sousse s’étalera sur une surface couverte de 65 000 m². Il est appelé à être la principale destination shopping et loisirs de la région du Sahel.

Il sera composé d’un hypermarché Carrefour d’environ 10.000 m², d’une galerie marchande d’environ 120 boutiques réparties entre les plus grandes marques de renommée internationale et les enseignes locales, d’un food hall dédié à la restauration composé d’une quinzaine de restaurants.

Conçu sur la base des malls de dernière génération, Mall Of Sousse présentera une offre loisirs riche avec notamment un multiplex de 6 salles de cinéma exploité sous l’enseigne internationale Pathé, un espace de détente pour les familles et une aire de jeux pour enfants.

En outre, 2500 places couvertes de parking sont prévues et permettront de maximiser le confort des clients et la fluidité de la circulation des véhicules.

Le parking, très finement étudié, complétera cet ensemble faisant de ce mall le plus grand centre commercial en Tunisie, pouvant accueillir jusqu’à 30 000 personnes par jour.

Sur le plan de la conception et des autres commodités offertes aux clients, il est bon de souligner qu’un travail poussé sera apporté au côté architectural et qu’une attention particulière sera donnée aux espaces intérieurs de ce Mall où le confort des clients sera placé au cœur des attentions.

Grâce à un investissement 100% tunisien, Mall of Sousse devrait générer quelque 2.500 emplois directs et dotera la région d’un pôle shopping et de loisirs au concept commercial, architectural et décoratif innovant en Tunisie. Il participera par conséquent au développement de l’investissement et du tourisme dans la région.