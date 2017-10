Torture : Caïd Essebsi reçoit une délégation de l’OMCT

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, le 3 octobre 2017, au Palais de Carthage, une délégation de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), conduite par sa présidente, Hina Jilani.

Cité dans un communiqué de la présidence, la présidente de l’OMCT a salué la société civile tunisienne qui, a-t-elle dit, est un partenaire essentiel dans la consolidation des principes des droits de l’Homme et le renforcement de l’édification démocratique.

Le choix porté sur la Tunisie pour accueillir les travaux du Conseil exécutif de l’organisation, du 2 au 4 octobre est un témoignage de reconnaissance pour les avancées enregistrées en Tunisie en matière de droits humains et qui se sont consolidées, dernièrement, par une série de mesures au profit de la femme, souligne-t-elle.

“Le processus démocratique est un long chemin semé d’embûches. Pour réussir la transition démocratique en Tunisie, il est nécessaire d’assurer la sécurité et la stabilité, lutter contre le terrorisme et respecter les droits de l’Homme”, estime Hina Jilani.

Elle invite les autorités tunisiennes à œuvrer en vue de remédier à certaines situations liées à la torture et l’impunité.

De son côté, Caïd Essebsi a affirmé que la Tunisie a choisi la voie de la démocratie et est déterminée à renforcer les acquis en matière de défense des droits de l’Homme et de respect des libertés fondamentales en droit et en pratique.

Il a affirmé que malgré les défis en matière de lutte contre le terrorisme et les difficultés liées à la pratique démocratique, la consolidation du processus démocratique et la défense des droits humains figurent au premier rang des priorités de la Tunisie.

La délégation de l’OMCT est composée de Hina Jilani, les deux vice-présidents et le secrétaire général de l’organisation ainsi que du chef du bureau de l’OMCT à Tunis.