Participation tunisienne au Festival Mondial de la Jeunesse en Russie

La Tunisie participe à la 19ème session du Festival mondial de la jeunesse qui se tiendra du 14 au 22 octobre 2017, à Sotchi (Russie).

Vingt étudiants Tunisiens seront présents à cet événement et œuvreront à promouvoir la destination Tunisie, faire connaitre ses sites touristiques et culturels et exposer son expérience démocratique. Ils veilleront également à mettre en valeur le rôle de l’association tunisienne pour l’informatique dans la lutte contre l’analphabétisme numérique.

Organisée par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD), cette manifestation sera une aubaine pour près de 20 mille jeunes et étudiants de 150 pays (18 ans-35 ans) pour débattre du dialogue des cultures, de l’économie et des enjeux de la mondialisation et des droits des jeunes.

La première édition du festival a eu lieu en Tchécoslovaquie du 26 juillet au 16 août 1947.