La HAICA expose les problématiques des médias audiovisuels à Youssef Chahed 

Mardi 1er août, Youssef Chahed, le chef du gouvernement, a reçu à Dar Dhiafa à Carthage une délégation de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (HAICA), conduite par son président, Nouri Lajmi, en présence du ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile, Mehdi Ben Gharbia.

Objet de la rencontre: le projet de loi sur la communication audiovisuelle.

A cette occasion, le chef du gouvernement appelle à coordonner davantage avec les institutions de l’Etat concernant les problématiques auxquelles fait face le paysage audiovisuel tunisien, notamment la question de la transmission sans autorisation.

Il a insisté sur le suivi des divers dossiers en rapport avec l’information audiovisuelle, évoquant le mystère qui entoure l’entrée, sur le territoire, de matériel de transmission sans autorisation préalable.

La HAICA plaide en faveur d’une législation unifiée pour régir le secteur dénonçant l’approche du ministère des Relations avec les instances constitutionnelles qui favorise, lui, sa fragmentation, ce qui a engendré un climat de tensions dans le secteur.

A l’issue de cette réunion avec le chef du gouvernement, la HAICA a publié un communiqué dans lequel elle précise que la délégation a discuté de la réforme des médias publics et la nomination d’un nouveau président directeur général de la télévision tunisienne. Un poste vacant depuis le mois de juin dernier.

Les membres de la HAICA ont, par ailleurs, réitéré leur appel en faveur du rattachement de radio Zitouna (confisquée) à l’établissement de la radio nationale pour la garder loin des tiraillements politiques et toute forme d’instrumentalisation.

Il ont aussi appelé à la gratuité de diffusion pour les médias associatifs à but non lucratif et à la réduction de la taxe pour les médias régionaux en difficulté, sachant que la HAICA estime nécessaire d’avoir une information régionale diversifiée qui met en lumière les aspects culturel, social, politique et économique des régions.