La construction du centre intermédiaire de santé à Kasserine à moitié achevée

Les travaux de réalisation d’un centre intermédiaire de santé à Jedliane ont atteint un taux d’avancement de 55% et devraient donc s’achever fin 2017, selon le directeur régional de la santé à Kasserine, Abdelghani Chaâbani.

Le coût du projet est estimé à 850.000 dinars dont 45.000 sous forme de don de la Banque européenne d’investissement (BEI), dans le cadre du programme d’appui aux zones défavorisées (2012), et le reste financé par le ministère de la Santé. Il se compose de deux salles de soins, des cabinets de dentiste, de médecin généraliste et de sage-femme, une salle de radiologie, un laboratoire, cinq salles d’attente et une pour la vaccination.

Les équipements, d’un coût global de 465 mille dinars, sont financés par un don de la BEI.

Le centre sera le deuxième réalisé dans la région, après celui de Kasserine-ville mis en service, fin mai dernier.