Le Galaxy S8 en grandeur nature

Le nouveau smartphone phare de Samsung ouvre la voie à un univers de possibilités: les Galaxy S8 et S8+ ont été conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs et offrir une expérience inédite avec des fonctionnalités plus performantes : sans cadre, il offre un écran infini double bord et contient un portefeuille solide de produits et services allant au-delà de la simple expérience.

Ce modèle lance la première puce 10nm, permettant d’augmenter la vitesse et l’efficacité de l’appareil ainsi que l’accès aux réseaux LTE gigabit et Wi-Fi gigabit. De plus, il offre un niveau de sécurité inégalé avec une gamme variée de technologies biométriques comprenant un nouveau scanneur d’iris et des capacités de reconnaissance faciale.

Ces éléments ne représentent que quelques améliorations majeures auxquelles les utilisateurs auront accès s’ils adoptent le Galaxy S8.

Voici les trois principales raisons pour lesquelles il est indispensable de pénétrer dans l’univers Galaxy S8.

Votre regard portera plus loin, votre expérience aussi

Offrant une expérience visuelle immersive unique, l’écran incurvé infini Quad HD + Super AMOLED du Galaxy S8 et S8+ est considéré comme le plus performant du marché. Avec son ratio de 18.5:9 qui occupe 80% de la partie frontale de l’appareil, l’écran donne aux contenus vidéo une impression cinématographique et améliore le multitâche pour faciliter le travail en déplacement. Le smartphone est doté du Gorilla® Glass 5 qui est selon Startlr[1] 1,8 fois plus performant que le Gorilla® Glass 4, à l’avant et à l’arrière pour plus de résistance.

Saisissez chaque moment

En maximisant le nombre de pixels et en ajoutant un autofocus rapide et des lentilles plus lumineuses, les développeurs de la caméra du smartphone ont pu offrir aux utilisateurs les outils appropriés pour prendre de belles photos où qu’ils se trouvent, et à n’importe quel moment. Les smartphones Samsung Galaxy ont toujours été à l’avant-garde du développement de caméra, pour cette raison, les Galaxy S8 et S8+ améliorent nettement la photographie mobile la dotant d’une faculté à saisir des photographies dynamiques en faible éclairage ainsi que de nouvelles options pour plus de liberté.

Au-delà de l’expérience ordinaire

Les Galaxy S8 et S8+ déverrouillent le nouveau Gear VR avec Controller alimenté par Oculus. Permettant un contrôle et une navigation à une main, le controller fournit une meilleure interaction de mouvements une fois que les utilisateurs ont accès au contenu de VR interactif. Le Galaxy S8 et S8+ se connecteront au nouveau Gear 360 pour créer des vidéos 4K à 360 degrés et des photos 15 MP.