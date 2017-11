La Bourse de Tunis débute la séance du mercredi 26 juillet dans le vert alors que le Tunindex affiche un gain de 0,08%, avec 6 149,19 points dans un volume total de 0,610 MDT, selon MCP.

Dans le vert, EURO-CYCLES grimpe de 2,82%, à 32,80 D, suivi par BH et CELLCOM qui gagnent respectivement 2,36% et 2,10% à 25,92 D et 3,88 D.

A la baisse, SERVICOM chute de 3,03% à 7,66 D, tout comme SOTIPAPIER et ELECTROSTAR qui dévissent respectivement de 2,85% et 2,85% à 3,40 D et 3,40 D.