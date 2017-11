Tunisair : Ilyes Mnekbi prend à bras le corps de dossier de maintenance et de sécurité des avions

Des mesures pratiques et de coordination seront prises au début cette semaine prochaine, afin de mettre fin aux dépassements susceptibles d’entraver la marche des opérations de nettoyage et de maintenance des avions, d’une part, et menaçant leur sécurité, d’autre part, a fait savoir le président directeur général de Tunisair, Ilyes Mnekbi, dans un communiqué du transporteur national, rendu public dimanche 23 juillet 2017.

Le PDG de Tunisair, qui a effectué, dans la nuit de samedi 22 juillet une visite d’inspection à l’aéroport international de Tunis Carthage, a appelé à un surcroît d’efforts en vue d’améliorer la qualité des services et éviter les lacunes enregistrées dans les plus brefs délais.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des dispositions prises, au cours de la réunion tenue, jeudi 20 juillet 2017, de la commission chargée de gérer les horaires des vols, et qui a été consacrée à l’examen de la propreté et la maintenance des avions ainsi que des équipements de traitement des bagages.

Mnekbi a souligné, à cette occasion, la volonté de présenter des services de très bonne qualité et de garantir des conditions de voyage adéquates aux voyageurs du transporteur national.

Il a, en outre, appelé toutes les parties concernées à surmonter les lacunes enregistrées dans les plus brefs délais, notamment celles relatives à la propreté des avions et l’organisation, outre les ressources humaines et logistiques (qualité et quantité).

Le responsable a, par ailleurs, recommandé de protéger les avions qui atterrissent des intrus et de réglementer les formalités permettant d’y accéder.

Au cours de sa visite, Mnekbi a pris connaissance des problèmes des agents relevant du groupe Tunisair, et notamment Tunisair Technics et Tunisair Handling qui ont exprimé leur disposition à participer aux efforts visant à surmonter les lacunes enregistrées.

Ils ont également passé en revue les conditions et les difficultés entravant leur travail afin de garantir la productivité et l’efficience nécessaires.