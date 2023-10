Les revenus du transporteur national Tunisair ont enregistré un accroissement de 14,9%, durant troisième trimestre 2023, pour s’établir à 570 millions de dinars (MD), d’après des indicateurs rendus publiques, mardi, sur le site de la Bourse de Tunis.

L’amélioration de l’activité de la compagnie aérienne est encore plus importante sur les neuf premiers mois de 2023, puisque les revenus ont dépassé les 1,2 milliard de dinars, soit en hausse de 21,9%.Le nombre des passagers transportés a évolué positivement de 17,8%, pour se situer à 1932950 passagers, au 30 septembre 2023.De même, le nombre des heures de vols réguliers s’est accru de 24,2%, passant de 32707 heures, à fin septembre 2022, à 40648 heures, à fin septembre 2023.Les indicateurs de Tunisair font état, aussi, d’une augmentation de l’offre de siège kilomètres offerts (SKO) de 18%. La SKO est une mesure de calcul du nombre de sièges offerts sur une ligne aérienne en comparaison avec les offres proposées par les différentes compagnies aériennes.

Il est à souligner que l’amélioration de l’activité de la compagnie a été accompagnée par une augmentation des dépenses de loyer Avions de près de 13 MD, au cours du troisième trimestre 2023, en raison du déficit flotte qui a nécessité l’entrée en activité de nouveaux appareils en location afin de répondre à l’évolution de la demande.

Par ailleurs, la compagnie a enregistré une hausse au niveau des redevances aéroportuaires de 17% et des charges de l’assistance commerciale de 16%.En contrepartie, les charges d’approvisionnement carburant a baissé de 13% sous l’effet de la diminution du prix du baril (-13,95%) et de la parité USD/TND (-1,67%)En ce qui concerne l’endettement, il a diminué de 19% suite au remboursement des crédits et des reports d’échéances de la période Covid ainsi que la limitation du recours au financement externe au cours de la période.