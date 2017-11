Le Parlement approuve un accord de crédit de la BM de 1,249 mrd de dinars à la Tunisie

La Commission des finances, de la planification et du développement à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, mercredi 19 juillet, un accord de crédit entre la Tunisie et la Banque mondiale (BM), d’une valeur de 457,2 millions d’euros (environ 1,249 milliard de dinars), destiné au financement d’un programme de promotion du climat de l’investissement et l’entrepreneuriat en Tunisie. La durée de remboursement de ce crédit est de 28 ans, avec un délai de grâce de cinq ans et cinq mois et un taux d’intérêt variable de 1,2%.

L’accord prévoit également la possibilité de bénéficier des différents instruments de couverture disponibles, au cours de la période de remboursement du crédit, soit en fixant le taux d’intérêt, soit en changeant la devise dans laquelle est libellé le crédit.

Ce crédit, objet d’un accord signé en juin 2017, à Washington, sera consacré au financement du budget de l’Etat pour renforcer le programme de réformes dans les domaines de l’amélioration du climat de l’investissement, du renforcement de l’entrepreneuriat et des opportunités d’accès au financement, dans le cadre de la promotion de l’activité économique.