Tunisie-Etats-Unis : La Commission de la défense de l’ARP rencontre une délégation américaine

La commission parlementaire de la défense a tenu, dans l’après-midi du mardi 18 juillet, une séance de travail en présence de membres de la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes et d’une délégation de cadres militaires et politiques de l’ambassade américaine en Tunisie durant laquelle ils ont discuté du niveau de la coopération tuniso-américaine dans le domaine militaire.

Le président de la Commission, Abdellatif El Mekki, a affirmé, dans une déclaration accordée aux médias en marge de la réunion, qui s’est tenue à huit clos, que la délégation américaine a affirmé “l’existence de plusieurs mécanismes évitant à la Tunisie une baisse des aides américaines”. Mais il a insisté sur la nécessité pour la Tunisie de fournir plus d’effort auprès du Congrès américain pour inverser les décisions qui peuvent être prises à propos des aides américaines à la Tunisie.

Abdellatif Mekki a indiqué que les membres de la délégation ont insisté sur la nécessité de préserver ces aides et de soutenir les efforts de la Tunisie en matière de la lutte contre le terrorisme.

Selon un communiqué du Parlement, la délégation américaine avait présenté au début de la séance un exposé des programmes de coopération militaire relevant du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense américains.

Ces projets ont pour but, principalement, de soutenir et de promouvoir les capacités militaires en Tunisie.

La délégation a également exposé une vision stratégique de la coopération bilatérale entre le ministère de la Défense américaine et la Tunisie, particulièrement au niveau du soutien apporté aux institutions établissements, notamment en matière de Défense, de renseignement, de la protection des frontières et de la lutte contre le terrorisme.

L’exposé a, en outre, passé en revue les principales ressources fournies par les Etats-Unis pour la coopération dans le domaine militaire entre les deux pays.

La délégation américaine a, par ailleurs, salué les efforts déployés par les forces sécuritaires et militaires tunisiennes en matière de lutte contre le terrorisme.

Rappelons que l’administration du nouveau président américain Donald Trump a proposé, dans son projet de budget de 2018, d’accorder à la Tunisie des aides d’une valeur de 54,6 millions de dollars (133,5 millions de dinars), soit une diminution de 85,5 (209,8 millions de dinars) millions de dollars par rapport à l’année 2017.

Justifiant cette baisse, une source de l’ambassade américaine à Tunis a précisé que “le nouveau projet de loi de finances ne demande pas le Financement bilatéral de forces Militaires Etrangères (FMF) pour la Tunisie et par pays”.

De son côté, le conseiller économique auprès du chef du gouvernement, Fayçal Hafiane, a indiqué que la visite du chef de gouvernement, Youssef Chahed, aux Etats-Unis (du 10 au 12 juillet 2017) avait pour but, entre autres, de convaincre le congrès et le sénat américains de ne pas réduire les aides à la Tunisie.