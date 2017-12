Financement de projets en Tunisie : Accord de coopération entre l’APTBEF et la China Development Bank

L’APTBEF et la China Development Bank (CDB) ont convenu de signer un accord-cadre, arrêtant les principes d’intervention de la CDB pour le financement des projets des entreprises installées en Tunisie. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 25 mai, l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers.

Cette décision a été prise au terme d’une réunion tenue, mercredi 24 mai à Tunis, entre le président de l’association, Ahmed El Karm, et une délégation des hauts responsables de la CDB, conduite par son directeur de la coopération globale, Qing Xuxiang, à laquelle ont assisté les représentants des banques de dépôts installées en Tunisie.

D’après l’APTBEF, cet accord précisera notamment les deux principales formes de financement suivantes: le financement en pool bancaire des grands projets touchant les secteurs les plus divers et notamment l’agro-alimentaire et les énergies renouvelables, et des accords spécifiques avec les banques tunisiennes intéressées mettant à leurs dispositions des lignes de crédit de la C.D.B. qui seront utilisées pour financier les prêts à la petite et moyenne entreprise.

Par ailleurs, la partie chinoise a précisé que la CDB est déjà fortement impliquée dans l’économie africaine et a donné, à fin 2016, un montant cumulé de prêts de 55 milliards de dollars à 43 pays africains. Et que la Banque chinoise de développement intervient avec beaucoup de souplesse pour adapter les mécanismes de son financement aux caractéristiques de l’environnement des affaires de chaque pays concerné.

Les banques tunisiennes ont exprimé leur intérêt pour commencer à utiliser les ressources de la CDB au profit des investissements des entreprises installées en Tunisie.

A noter que la CDB, créée en 1994, est devenue aujourd’hui la banque de développement la plus importante en Chine et à l’échelle internationale en termes de financement de l’investissement à l’étranger, d’octroi de crédits long terme et d’émission d’emprunts obligataires.

En effet, le total des engagements de la CDB à fin 2016 a avoisiné les 1.400 milliards de USD et le total des actifs 2.000 milliards d’USD. La CDB s’intéresse à l’Afrique en mettant en place des lignes de crédit destinées au financement des PME en Afrique ainsi qu’un fonds de développement Chine-Afrique.