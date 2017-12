Le projet de Transfert de technologies écologiquement rationnelles dans la rive Sud de la Méditerranée (MED TEST II), exécuté par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et mis en œuvre en Tunisie par 5 centres techniques sectoriels (CNCC, CTC, CETTEX, CETIME, CTAA), sera bientôt clôturé. C’est ce qu’a affirmé Nadia Somai, coordinatrice du projet en Tunisie, mardi 23 mai 2017.

“Ce projet vise à soutenir la production durable dans le sud de la Méditerranée, à accroître la demande et l’offre de production et de services durables à l’industrie, à renforcer les compétences nationales et à impulser les marchés locaux des prestataires de services en vue d’aider les industries à passer à des systèmes de gestion et de production durables, à démontrer la viabilité économique de l’approche favorisant l’économie verte et l’éco-innovation”, a indiqué la responsable lors d’un séminaire sur “l’économie circulaire et les PME en Tunisie : solutions techniques et instruments de financement”, organisé par l’ONUDI, au siège de l’UTICA, en marge du Salon ENVIROTEC & ENERGIE 2017.

“Il a permis à 26 entreprises industrielles tunisiennes, opérant dans les secteurs du textile, de l’agroalimentaire, de l’électrique et l’électronique, de la chimie, et du cuir et de la chaussure, de mettre en œuvre une approche de production plus propre en améliorant l’efficacité de leurs procédés, en réduisant les coûts d’exploitation et la consommation énergétique, mais également en optimisant leur gestion énergétique et en introduisant une technologie propre”.

Ce projet financé par l’UE, vise à terme, toujours selon sa coordinatrice, la promotion d’une industrie verte, basée sur une association entre le concept d’économie des ressources et la croissance économique à celui de la production plus propre. La finalité est de créer une économie basée sur le principe de minimum de déchets, sur les ressources renouvelables, intrants et carburants, et la sécurité des travailleurs, des communautés et aussi celle du climat et de l’environnement.

Le projet MED TEST II (2015-2017) constitue la composante technique du projet SwitchMed, initiative lancée par l’UE, pour soutenir et mettre en relation les parties prenantes afin de renforcer les innovations écologiques et sociales en Méditerranée.