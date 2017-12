Participation des Entreprises Tunisiennes au Forum Economique de la Région Fès-Meknès au Maroc

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre a organisé la participation d’une délégation d’hommes d’affaires aux travaux de la 1ère édition du Forum Economique de la Région Fès Meknès au Maroc du 09 au 13 mai 2017.

La délégation tunisienne conduite par M. Néjib MELLOULI, Président de la CCIC, a regroupé des entreprises opérant dans les secteurs : Textile artisanal, confection tenues de travail, industrie chimique, mécanique et métallurgique, assemblage des pièces électromécaniques,…

L’objectif de cette mission étant d’offrir l’occasion aux hommes d’affaires tunisiens de nouer de nouveaux partenariats et de renforcer les relations de coopération et d’échanges avec leurs homologues marocains et étrangers.

Organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Fès Meknès, cette 1ère édition jette les ponts de l’échange et du dialogue entre les opérateurs économiques de différents bords, nationaux et internationaux, les décideurs et les institutions concernés par les thématiques économiques, l’incitation à l’investissement et le développement des échanges commerciaux.

Au programme du Forum :

– Des conférences en présence d’acteurs nationaux et internationaux

– Un lieu de rencontres, d’échanges et de partage d’expériences

– Des stands d’exposition pour les institutionnels et les entreprises de la région

– Des rencontres d’investisseurs et de partenaires internationaux potentiels

En marge de l’atelier WE AFRI CAN organisé au cours du Forum le 11 mai 2017, M. Nejib Mellouli, Président de la CCIC a tenu une conférence ayant pour thème « Unissons-nous pour le développement de notre Afrique ».

L’évènement partenaire de ce Forum est la tenue de la 5ème édition des rencontres des villes jumelées et amies avec Fès organisée autour de la thématique : « Smart Cities et Développement Durable » avec la participation de délégations des responsables des villes liées à Fès par des accords accompagnées d’opérateurs économiques du Sénégal, Mauritanie, Mali, Benin, Côte d’Ivoire, Niger, Algérie, Egypte, Arabie Saoudite, Palestine, Emirats Unis, Chine, Indonésie, Coré du Sud, France, Espagne, Italie, Turquie, Portugal, Allemagne, Roumanie,….