Mohamed Salah Arafaoui : La Tunisie réaffirme son engagement à résoudre le problème de l’habitat précaire

“La Tunisie a réaffirmé son engagement à identifier des réponses concrètes et efficaces pour résoudre le problème de l’habitat précaire ou informel” a avancé, le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui.

Ouvrant lundi à Tunis, la 50éme conférence du Réseau ” habitat et francophonie” sur le thème : Après Quito, comment sortir de l’habitat indigne : la contribution des opérateurs de l’habitat social et la prévention et au traitement de l’habitat précaire “, le ministre a précisé que cet événement constitue une occasion pour examiner les pistes convenables pour sortir de l’habitat précaire notamment, après la tenue de la conférence des Nations-Unies sur le logement et le développement urbain durable qui s’est tenue, en octobre 2016, à QUITO (Japon).

Cette dernière avait permis de mener une réflexion participative des gouvernements nationaux et de tous les acteur, gouvernements locaux, société civile, pour envisager des villes et des établissements humains qui assurent “la pleine réalisation du droit à un logement convenable, en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant”.

De son coté, le Président du Comité d’Organisation de la conférence, Hatem Yahyaoui a indiqué que ” la Tunisie a été choisie pour abriter cet événement qui coïncide avec le 30ème anniversaire du Réseau habitat et francophonie(RHF) , en reconnaissance du savoir-faire des opérateurs tunisiens dans les domaines de l’habitat, de l’aménagement du territoire et de la réhabilitation et la rénovation urbaine”.

Il s’agit, également, d’échanger durant trois jours, les expériences de 18 pays francophones membres du réseau et de profiter du savoir-faire de chaque pays, dans la perspective de l’établissement de liens de coopération et de partenariat.

Selon lui, les participants à cette conférence proposent de mener une réflexion globale et approfondie sur la problématique cruciale de l’habitat précaire qui touche un nombre important d’habitants dans les pays francophones.

Le président du réseau habitat et francophonie (RHF), Bernard Hoarau a ajouté que malgré les efforts déployés dans le monde pour résorber le logement précaire, ce phénomène est toujours présent, précisant “qu’une frange non négligeable, et parfois même importante, de la population est logée dans des conditions indignes, qui exposent les occupants à des risques pour leur santé et leur sécurité”.

La conférence va permettre de réfléchir aux mécanismes de lutter contre l’habitat précaire, étant donné que le traitement de ce phénomène nécessite un investissement particulier, pour s’adapter à chaque situation dans sa particularité, a t-il fait savoir.

A noter que le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) , présent sur la scène internationale depuis plus de 25 ans, est un réseau international qui regroupe des opérateurs de l’Habitat social, aménageurs, producteurs, bailleurs de fonds, coopératives d’habitat, caisses de garanties et experts qui contribuent à travers le monde à la mise en œuvre du droit au logement consacré par des textes internationaux.