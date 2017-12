Escalade dans le sud tunisien : Les deux vérités de Chokri Mamoghli

En Tunisie on peut être propriétaire du sol mais pas du sous-sol. Vous trouvez du pétrole dans votre jardin, il ne vous appartient pas, il appartient à l’Etat. C’est la loi.

Deuxième vérité. Le pétrole soi-disant de Tataouine, vient en vérité d’El Borma et est transporté par un oléoduc qui va jusqu’à Skhira dans le gouvernorat de Sfax.

Vous savez quelle distance sépare El Borma de Tataouine? 258 km. Vous pouvez vérifier. Je l’ai fait avant d’écrire ce post. C’est comme si les habitants de Bizerte réclamaient les richesses de Mahdia, ou ceux de Tunis se prévalaient des richesses de Souk Ahras en Algérie, ou ceux de Béja exigeaient 20% sur les richesses de Nabeul-Hammamet.

Cette confusion vient du découpage administratif, artificiel. El Borma est dans le gouvernorat de Tataouine, mais en vérité, elle n’a rien à voir avec cette bourgade.

L’idéal -et cela était le cas avant et même jusqu’aux années 1960- est que cette zone désertique soit mise sous l’autorité d’un gouverneur militaire. Cela correspondrait d’ailleurs davantage à la réalité. Toute la zone est en effet actuellement militaire, de ce fait interdite d’accès sauf aux rares résidents munis de laisser-passer. Beaucoup de pays procèdent de la sorte. On aurait ainsi 24 gouvernorats civils et un 25ème militaire.

D’autres vérités seront publiées au cours de la période à venir.