Inauguration du centre d’excellence des métiers de l’aéronautique à El Mghira

Le centre d’excellence des métiers de l’aéronautique situé dans la zone industrielle d’El Mghira à Ben Arous a été inauguré, mardi, avec un coût global de près de 3,3 millions d’euros.

Imed Hammami, ministre de la formation professionnelle et de l’emploi a déclaré, à cette occasion, que ce centre apporte une grande valeur ajoutée au tissu économique dans la région en raison de la qualité de la formation offerte dans ce secteur prometteur.

D’une capacité d’accueil d’environ 500 apprenants, le centre propose une formation dans 6 spécialités concernant la mécanique des avions en plus d’une formation continue au profit des professionnels.

Dans le cadre d’un partenariat public-privé, ce centre de formation projette d’élargir ses domaines de coopération avec les deux instituts supérieurs des études technologiques de Radès et Sousse en plus des professionnels du secteur aéronautique en Tunisie à l’exemple du Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS) ou le groupe STELIA.

A ce sujet, Olivier Poivre Darvor, ambassadeur de France en Tunisie, a précisé que ce centre d’excellence est financé dans le cadre des projets de développement solidaire du gouvernement français avec le suivi de l’Agence de coopération française de développement.

A noter que le taux de transaction de l’industrie aéronautique dans le marché tunisien a augmenté, lors de la dernière décennie, allant de 35 millions de dinars à 535 millions de dinars. Le secteur aéronautique a permis la création de 12 mille postes d’emploi directs.