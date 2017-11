La BIAT organise une rencontre sur la pérennisation des groupes familiaux en Tunisie

La BIAT s’est investie dans une démarche d’accompagnement spécifique et approfondi de ses clients, concrétisée par le lancement de son Pôle de Conseil Financier en novembre dernier. Une équipe dédiée appuie, conseille et accompagne les entreprises dans leurs projets de développement et de restructuration. Afin de jouer pleinement son rôle d’accompagnement et de conseil, la BIAT a organisé un débat en partenariat avec Deloitte, le 9 mai 2017, autour de la gestion des groupes familiaux en Tunisie.

Consciente de l’importance de la pérennisation des groupes familiaux dans le développement et la croissance de l’économie tunisienne, la BIAT en collaboration avec Deloitte a organisé un petit-déjeuner débat sur la «Pérennisation et le Développement des Groupes Familiaux en Tunisie».

Une soixantaine de dirigeants-actionnaires représentant essentiellement la 2ème génération de groupes familiaux ont assisté à ce débat animé par Mehdi Masmoudi, Responsable du Pôle Conseil Financier de la BIAT et Emna Kharouf, Managing Partner à Deloitte.

Les échanges dans le cadre du panel, composé d’un expert international en Family Business spécialisé de la zone MENA et de témoignages de groupes familiaux tunisiens, ont permis aux participants de capitaliser sur les différents retours d’expériences ainsi que les pratiques et les approches dans les différents groupes familiaux à l’international et en Tunisie.

Les principaux sujets abordés ont porté essentiellement sur les outils de structuration et d’organisation des groupes familiaux et leur évolution dans le temps tels que le rôle des holdings familiales, les aspects financiers, juridiques et fiscaux, les modèles de gouvernance etc… Les approches de diversification, de partenariats, de préparation de la transmission ainsi que les approches de formalisation et de pérennisation des valeurs familiales ont également été abordées.

L’objectif de l’évènement est de lancer le débat et d’inculquer la culture de partage et d’échange d’expériences entre les groupes familiaux et de mettre à disposition des clients l’expertise de la BIAT et de Deloitte dans l’accompagnement personnalisé dans la durée.

