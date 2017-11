La deuxième édition du Forum «Maal Wa Aamal Tunisie 2017» qu’organise la CONECT le 11 juin 2017 à Dar Edhiafa à Carthage regroupera plus de deux cents chefs d’entreprise dont la moitié environ représentent les pays arabes du Moyen-Orient et du Golfe.

Cette nouvelle édition de «Maal Wa Aamal» organisée sous le haut patronage du Président de la République se caractérise par la richesse et la variété de son contenu avec les présentations des potentialités des principaux secteurs porteurs de l’économie tunisienne qui seront assurées par les ministres concernés et le gouverneur de la Banque centrale.

De nombreux et importants projets publics et privés seront également présentés à cette occasion. L’objectif étant de promouvoir le partenariat et le développement régional.

Des dizaines de rencontres B2B entre les hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues des pays arabes sont également prévues. Des visites de sites de projets et d’entreprises ainsi que des rencontres officielles seront organisées à l’attention des participants arabes au Forum.

Il convient de remarquer que le nombre de demandes de participation des entreprises tunisiennes a de loin dépassé toutes les attentes et que des dizaines de demandes n’ont pu être satisfaites. Le suivi de ces demandes avec les partenaires potentiels est toutefois prévu.