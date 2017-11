1ère édition de “Makers Republic” au club FabLab ENIT

Afin de rassembler la communauté des «Makers» Tunisiens et de leur donner l’opportunité d’exposer leurs travaux, le club FabLab-ENIT a organisé le 29 avril 2017 à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), l’événement «Makers Republic».

Une visioconférence sur «L’évolution de la technologie et son impact sur l’activité humaine», a été proposée par Babasile Daniel Oladele-Emmanuel.

Actuellement chercheur à l’université Helmut Schmidt à Hambourg (Allemagne), ce dernier est un entrepreneur qui s’intéresse à l’innovation, les FabLabs, les MakerSpaces et le développement durable. Il est fondateur du FabLab GreenLab Microfactory, 1er FabLab au Nigéria.

Une table ronde a également porté sur le thème de la culture DIY «Do It Yourself». Au programme, un débat avec des figures importantes de la communauté Makers sur des sujets portants sur l’état des lieux de la situation de cette communauté, les défis auxquels elle fait face et les perspectives d’avenir.

Le panel de la table ronde était composée de :

Nizar Chelly, enseignant à l’ISET Sousse et chercheur en systèmes intelligents à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse. Il participé au programme « Stars of Science 8 » à Doha avec son projet CANSCAN. Il est détenteur d’un brevet pour un robot pour la maintenance des courts de Tennis.

Elyes Hammami, responsable technique du FabLab Solidaire de l’association Jeunes Science de Tunisie. Il est animateur-ingénieur responsable d’ateliers ouverts de Fabrication numérique, concepteur et expert en conception mécanique.

Lina Sdiri, ingénieur en génie mécanique de l’ENSIT (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis), elle travaille dans un bureau d’études et membre d’OpenFab Tunisie, une association visant à mettre en œuvre et à promouvoir la culture DIY, de l’open source hardware et software.

Hamza Abderrahim : Diplômé de l’ENIT en génie mécanique, il est actuellement ingénieur développement dans un grand groupe international du secteur automobile. Il a été le fondateur de ENIT Eco Car, qui a permit de faire participer pour la 1ère fois une équipe tunisienne à la compétition Shell Eco Marathon.

Anis Trigui, étudiant en électromécanique à ESPRIT, il est co-fondateur de deux startups : Sparks and Gears Lab et Maker Lab, tournées autours du DIY, impression 3D et prototypage. Il est membre actif de plusieurs clubs, tels que ENIT Aerospace, FabLab ENIT, YourRobot ESPRIT.

En parallèle à la conférence et à la table ronde, des expositions ont été organisées dans le hall d’entrée de l’ENIT, avec la participation de plusieurs clubs et associations qui travaillent dans les domaines de la robotique, impression 3D, systèmes intelligents, systèmes embarqués et aéronautique.

Pour rappel, le FabLab (Fabrication Laboratory) est un concept né à la fin des années 90, au MIT (Massachussetts Institut of Technology) qui a pour principal but de mettre à la disposition des étudiants un espace de travail libre afin de stimuler leur créativité, de favoriser le sens de partage et d’échange entre eux et de concrétiser leurs projets.

Sur les traces du MIT, le FabLab ENIT a vu le jour en septembre 2014. Il permet à ses membres d’acquérir des compétences en conception, en fabrication mécanique et en fabrication numérique. Il les incite, également, à l’innovation et à rendre possible l’invention grâce à différents outils de créativité mis à leur portée tels que des imprimantes 3D, une machine de prototypage, des cartes électroniques.