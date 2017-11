La 5ème édition PETROSERV : un positionnement international conforté malgré vents et marées

Les résultats plus que satisfaisants de la 4ème session du salon PETROSERV et l’acceptation du Ministère de l’Energie et des mines de poursuivre son égide sur le salon, ont bien stimulé l’équipe d’organisation, de la 5ème édition, à redoubler les efforts pour que le salon maintienne son positionnement de plateforme internationale de rencontres des opérateurs du secteur du pétrole et du gaz et des services connexes.

Ce stimulus n’a pas manqué de produire son effet dans la mesure où la participation étrangère directe (13 exposants) et indirecte (41) a maintenu son volume de croisière en termes de nombre de pays (10) avec la présence pour la première fois de l’Irak et du Soudan, alors que du côté participation nationale (66 exposants) le taux de régénération a frôlé les 50%, témoignant ainsi d’une attraction soutenue que le salon continue à exercer sur son marché.

Faut-il reconnaitre néanmoins que cet effort de mobilisation de 120 exposants, nécessitant 3.000 m² d’aires d’exposition, n’a pas du tout été aisé eu égard aux difficultés conjoncturelles que connait présentement le secteur et que l’équipe d’organisation, toujours perspicace et efficiente, a réussi à éluder à la faveur d’une contribution substantielle de nos partenaires d’appui habituels (ETAP, TPS, SEREPT, CTF ET CFTP) ainsi qu’à la fidélité de la plupart de nos exposants réguliers qui ont « bravement » surmonté les aléas de la conjoncture.

Un autre mérite revient particulièrement au staff du forum scientifique qui sous la coordination de notre ami Mr Habib BOUCHHIMA, a bien daigné concocter un programme de quatre séances totalisant vingt de conférences (dont deux données par des experts étrangers), consacrant ainsi l’internationalisation du forum scientifique après celle du salon.