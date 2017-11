Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture dans le vert

Le Tunindex a clôturé, jeudi 4 mai sur un gain de 0,24% à 5 674,28 points dans un volume total de 4,479 MDT.

Le plus fort volume a été enregistré par UNIMED qui, tout en faisant du sur-place, s’est négocié à 10 D drainant 1,300 MDT de ses capitaux.

A la hausse, ASSURANCES SALIM, sans être échangé, signe une hausse de 4,49% à 37,73 D, suivie par CIL qui réalise une performance de 3,62% à 16 D; CEREALIS gagne 2,94% à 4,54 D: MPBS grimpe de 2,88% à 3,21 D; CITY CARS enregistre un gain de 2,74% à 14,60 D.

En revanche, STIP, sans être échangé, lâche 4,40% à 1,74 D; LAND’OR dégringole de 3,90% à 8,36 D; ALKIMIA qui, sans être échangé, chute de 2,98% à 38,79 D; SOUKNA et SANIMED dévissent respectivement de 2,92% et 2,91% à 3,98 D et 4,66 D.