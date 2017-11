Opportunités : Des hommes d’affaires tunisiens en prospection à Nouakchott

La CONECT International organise, du 26 au 29 avril 2017, une mission de prospection multisectorielle à Nouakchott (Mauritanie) pour promouvoir les échanges entre les deux pays et offrir aux opérateurs économiques tunisiens de canaux de réseautage et de promotion de leurs produits et services.

Le patronat précise dans un communiqué qu’en marge de cette visite, un forum économique est prévu en présence de Naha Mint Hamdi OULD MOUKNASS, ministre mauritanienne du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Mohamed OULD OTHMANE, directeur de la Normalisation et de la promotion de la qualité, Mohamedou OULD MOHAMED MAHMOUD, président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie (CCIAM).

La délégation tunisienne est composée d’une vingtaine d’entreprises opérant dans divers secteurs (agroalimentaire, industrie pharmaceutique et cosmétique, banque, matériaux de construction, énergie…).

Cette visite est organisée en collaboration avec les ambassades de Tunisie et de Mauritanie à Nouakchott et à Tunis, le CEPEX, l’UIB…