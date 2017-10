Le leadership dans l’administration tunisienne, thème d’une formation à l’ENA

Le leadership dans l’administration tunisienne est le thème d’une session de formation dont le coup d’envoi a été donné mardi par le ministre de la Défense Farhat Horchani à l’Ecole nationale d’administration (ENA).

D’un côté, la Tunisie vit une transition démocratique et connait des réformes dans les domaines politique, et de l’autre, elle mène un combat contre le terrorisme, a fait observer le ministre qui estime que ces défis ne peuvent être relevés que dans le cadre d’une vision sécuritaire et de développement globale.

A ce propos, il a mis l’accent sur le besoin de stratégies sectorielles fixant les priorités et les objectifs et mobilisant les moyens matériels nécessaires.

Farhat Horchani a souligné, à cette occasion, l’importance du leadership dans l’administration tunisienne en termes de planification, d’organisation, d’orientation et de contrôle, dans l’exécution des politiques publiques.

Il s’est dit persuadé que l’adoption de la bonne gouvernance et des principes de neutralité et d’intégrité conférera davantage de crédibilité à l’administration et améliorera son rendement.