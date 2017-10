Partenariat entre les ministères de l’Agriculture et des Domaines de l’Etat sur le cahier des charges de location des complexes agricoles

Un accord de partenariat a été signé, mardi, à Tunis, entre les ministères de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et des Domaines de l’Etat concernant le cahier des charges de location des complexes agricoles pour la création de projets dans le cadre du partenariat entre des investisseurs privés et l’office des terres domaniales (OTD).

Selon un communiqué, publié, par le département de l’Agriculture, cette convention vise, en outre, à organiser le travail en commun entre les secteurs public et privé.

Elle a pour objectifs de développer et moderniser le secteur agricole en plus d’une plus grande maîtrise de l’exploitation des terres domaniales, outre l’incitation des investisseurs tunisiens et étrangers à investir dans le secteur agricole.

Le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb, a fait remarquer que cet accord permettra de moderniser le secteur agricole et promouvoir les investissements agricoles, ce qui contribuera à créer des emplois au profit des jeunes et de renforcer les ressources financières de l’Etat.

Le secrétaire d’Etat aux Domaines de l’Etat et aux Affaires foncières, Mabrouk Kourchid, a mis en exergue l’intérêt de son département pour une meilleure exploitation des domaines agricoles de l’Etat, soulignant que cet accord intervient dans le cadre de l’action du gouvernent de l’Unité nationale à encourager l’investissement et à promouvoir le développement des régions intérieures