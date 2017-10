Journée mondiale de la propriété intellectuelle : L’OTDAV rend hommage à trois créateurs tunisiens

A l’instar de la communauté internationale, la Tunisie célèbre, le 26 avril 2017, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle placée cette année sous le signe “L’innovation pour une vie meilleure”.

A cette occasion, l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV) a, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, décidé de rendre hommage à trois créateurs tunisiens, à savoir le poète Ahmed Zaouia, le compositeur Mohamed Ridha Belguith, et le producteur de radio Jamel Eddine Khlif, selon Youssef Ben Brahim, directeur général de l’Otdav.

Expliquant ce choix, il a tenu à préciser que ces trois personnalités qui sont des adhérents très productifs au sein de l’Organisme ont été parmi les premiers qui ont adhéré à l’Organisme lorsqu’il était sous forme d’association chargée de la protection des droits d’auteurs.

Le programme de la célébration cette année en Tunisie de la Journée mondiale, a-t-il ajouté, sera marqué par la signature d’accords de coopération et de partenariat entre l’Otdav et plusieurs structures et instances concernées par les droits d’auteurs. Une série d’activités culturelles est également au programme citant entre autres deux rencontres-débats sur la protection des expressions culturelles traditionnelles à travers les législations concernant la propriété intellectuelle et les droits d’auteur et les moyens de communication audio-visuelle.

Il a tenu à préciser que l’Organisme veillera annuellement à célébrer cette Journée à travers la préparation d’un programme culturel assez diversifié et un hommage aux créateurs tunisiens.

Il est à rappeler que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a décrété le 26 avril de chaque année Journée mondiale de la propriété intellectuelle qui coïncide avec l’entrée en vigueur de l’accord de création de l’Organisation à laquelle la Tunisie a adhéré en 1975.